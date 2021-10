Fred Hermel l'annonce, le Barça peut encore tomber plus bas

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

En grande difficulté financière, le FC Barcelone en paye le prix sur le plan sportif.

Les Catalans n’ont pas pu recruter cet été en dehors des joueurs libres, et ils ont surtout du laisser partir Lionel Messi alors que l’Argentin était d’accord pour prolonger tout en baissant son salaire. Mais cela n’a pas été suffisant, forçant Ronald Koeman à jouer avec une formation qui fait beaucoup moins peur que par le passé, Antoine Griezmann ayant aussi quitté le club blaugrana. En Liga comme en Ligue des Champions, les résultats sont très décevants. Les difficultés financières sont toujours là, et il faudra certainement plus d’un an pour s’en remettre, même si la masse salariale s’est considérablement allégée. Quel avenir donc pour le FC Barcelone, s’il n’arrivait pas à faire face à sa dette ? Encore plus d’économie à effectuer, ou bien carrément une vente du club par les socios, qui en sont propriétaires ? Fred Hermel s’est penchée sur la question, et pour lui cette décision historique est possible.

🗣️💬 @fredhermel : "Si le Barça arrivait à la faillite, il y a une solution qui peut se faire et qui a été faite pour la plupart des clubs espagnols... le caractère socio disparaît au profit de quelqu'un qui rachète tout. Ce qui serait terrible pour les supporters." #rmclive pic.twitter.com/qtF8WwNgOh — After Foot RMC (@AfterRMC) October 4, 2021

« Si le Barça arrivait à la faillite, il y a une solution qui peut se faire et qui a été faite pour la plupart des clubs espagnols... le caractère socio disparaît au profit de quelqu'un qui rachète tout, y compris la dette. Il peut y avoir à terme cette solution financière, ça veut dire que les socios perdent leur majorité décisionnaire. Leur fonctionnement associatif est essentiel. Son statut en tant que club de socios pourrait disparaitre, ce qui serait terrible pour les supporters » a livré le consultant de RMC, qui rappelle que seulement quelques clubs en Espagne ont conservé le fonctionnement associatif, ce qui permet aux dirigeants de ne pas avoir les mains libres pour faire ce qu’ils veulent de l’association. Mais cela empêche aussi des entrées de fonds extérieurs dans le capital du club, et le FC Barcelone en a cruellement besoin actuellement. Pour autant, ce scénario n’a jamais vraiment été évoqué dans les instances du Barça.