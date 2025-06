Franco Mastantuono est un joueur du Real Madrid

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, le Real Madrid a confirmé la signature du jeune prodige argentin Franco Mastantuono en provenance de River Plate pour 45 millions d’euros.

« Le Real Madrid CF annonce que Franco Mastantuono sera un joueur de notre club pour les six prochaines saisons, du 14 août 2025 au 30 juin 2031 » a annoncé le club merengue ce vendredi dans un communiqué. Le prodige argentin de 17 ans, courtisé par le Paris Saint-Germain durant ce mercato estival, devient la troisième recrue du Real Madrid en ce mois de juin après Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold et en attendant probablement Álvaro Carreras. Le club de la Casa Blanca a payé les 45 millions d’euros de la clause libératoire de Franco Mastantuono pour arracher sa signature en provenance de River Plate.