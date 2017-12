Films, business… Retraité, Cristiano Ronaldo ne s’ennuiera pas

Dans : Liga, Foot Europeen.

Alors qu’il s’apprête à fêter ses 33 ans en février, Cristiano Ronaldo ne compte pas raccrocher les crampons dans les prochaines années.

L’attaquant du Real Madrid l’a déjà annoncé, il se voit sur les terrains jusqu’à ses 40 ans. Le temps pour lui d’agrandir son palmarès et de battre de nouveaux records. Mais le Portugais ne laisse rien au hasard. Pendant qu’il se dispute avec son président Florentino Pérez pour une revalorisation, CR7 prend le temps de planifier son après-carrière. Rien à voir avec un avenir sur un banc de touche. Non, Cristiano Ronaldo a confié à Alessandro Del Piero, dans un entretien pour Sky Italia, qu’il se voyait à la fois derrière les caméras et les bureaux.

« Ce qui est très bien, c'est que quand j'arrêterai, j'aurai une bonne vie, a prédit le Madrilène. Je ne dis pas ça parce que j'ai beaucoup d'argent, je le dis parce j'essaierai de nouvelles choses. Par exemple, je veux essayer de faire des films. Ensuite, j'ai mes entreprises: mes hôtels, mes gymnases, ma ligne avec Nike. »

Ronaldo le « businessman »

« Je veux apprendre à être un homme d'affaires, j'ai commencé à planifier mon avenir à 27-28 ans, a-t-il raconté. J'ai une très bonne équipe, beaucoup de personnes qui travaillent dans mon entreprise et m'aident pour construire des projets intéressants. » Même loin des terrains, le quintuple Ballon d’Or a tout prévu pour rester une star.