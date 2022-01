Ferran Torres et mercato, la situation surréaliste du Barça

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Ce lundi, le FC Barcelone présentait fièrement sa première recrue du mercato. Il s’agit de Ferran Torres, arrivé de Manchester City pour 55 millions d’euros, ce qui représente tout de même un sérieux investissement financier.

Surtout pour un club que l’on disait en grande difficulté, au point de ne pas pouvoir faire la moindre offre de prolongation à Lionel Messi, et d’attendre que ses capitaines baissent leur salaire pour faire valider les inscriptions en Liga de Memphis Depay ou Sergio Agüero. Mais visiblement, Joan Laporta a trouvé de l’argent et il a donc présenté Ferran Torres avec un discours très ambitieux. « Les gens ne croyaient pas que nous pouvions signer Ferran, et le voici ! Barcelone reste une référence sur le marché du football. Tout le monde doit se préparer, nous sommes de retour. Haaland? C’est possible. Tout est possible. Tous les grands joueurs envisagent la possibilité de venir au Barça », a balancé le nouveau président du FC Barcelone.

Un discours qui envoie du rêve, avant un brutal retour à la réalité. En effet, Ferran Torres ne peut actuellement pas jouer en Liga, et doit avoir le feu vert des autorités financières. Et pour cela, il va falloir vendre au moins deux joueurs. Joan Laporta l’a reconnu, la situation n’est pas idéale. « Avec Ferran, nous avons fait une exception en nous lançant dans la signature avant d'avoir la marge salariale. La prochaine saison est en cours de planification », a avoué le président du club catalan, persuadé que tout va s’arranger. Au point de négocier actuellement pour la venue d’Alvaro Morata, que Xavi souhaite pour renforcer son équipe. Des noms ambitieux, un projet relancé, alors que le Barça a présenté il y a quelques mois un bilan comptable avec une dette de plus d’un milliard d’euros.