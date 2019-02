FCB : L'anniversaire de Neymar cause une embrouille au Barça

Dans : Liga, Foot Europeen, PSG.

Parmi les 200 invités de Neymar, qui fêtait son 27e anniversaire lundi soir, deux joueurs du FC Barcelone étaient présents au Pavillon Gabriel.

Ses amis Lionel Messi et Luis Suarez n’étaient évidemment pas là, mais ses compatriotes Rafinha et Arthur ne se sont pas gênés pour faire le déplacement jusqu'à Paris. Aucun souci en ce qui concerne le milieu formé chez les Blaugrana, à l’infirmerie pour plusieurs mois. En revanche, l’ancien joueur de Gremio s’est fait tirer les oreilles par le staff technique du Barça, raconte Marca.

A 48 heures du Clasico en demi-finale aller de la Coupe du Roi (1-1), l’entraîneur Ernesto Valverde et ses adjoints considèrent que cette sortie n’était pas la meilleure manière de préparer un match aussi important. Et l’on imagine que le rôle de Neymar, le Parisien qui a trahi Barcelone, n’a rien arrangé. Arthur a donc eu droit à un rappel à l’ordre du Barça qui refuse de laisser ce joueur d’avenir déraper. Rien de grave puisque la recrue du dernier mercato estival était titulaire et a livré une prestation intéressante face au Real Madrid.