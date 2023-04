Faute professionnelle au Real Madrid, Fred Hermel se fâche

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Mardi soir, le Real Madrid a pris une gifle aussi spectaculaire qu’inattendue sur la pelouse de Gérone (4-2) en Liga.

Demi-finaliste de la Ligue des Champions et finaliste de la Coupe du Roi, le Real Madrid a en revanche totalement lâcher la Liga espagnole. Avec 11 points de retard sur le FC Barcelone, l’équipe de Carlo Ancelotti est larguée et le résultat de mardi soir à Gérone ne va pas arranger les choses. Malgré un turn-over assez faible puisque seuls Camavinga, Courtois et Benzema étaient au repos par rapport au onze de départ habituel, le Real Madrid a été puni par Gérone avec un score spectaculaire (4-2).

Une défaite 4-2 à Gérone qui ne passe pas

Plus fou encore, c’est le même joueur qui a inscrit les quatre buts au club de la Casa Blanca, à savoir Valentin Castellanos. Dans l’After Foot sur RMC, Fred Hermel a poussé un énorme coup de gueule envers les joueurs du Real Madrid, lesquels se sont rendus coupables d’une faute professionnelle selon lui. Un avis partagé par la presse espagnole ce mercredi au lendemain de la déroute madrilène sur le terrain de Gérone.

« Carlo Ancelotti n’avait jamais perdu un match avec un quadruplé d’un joueur, c’est vraiment un soir pour l’histoire. A Madrid, cette défaite ne passe pas, il y a une grosse colère contre l’entraîneur et contre les joueurs. L’entraîneur n’a pas su motiver les joueurs, mais les joueurs ont été absolument lamentables. Ils sont à 11 points de Barcelone, ils savent qu’ils seront qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions car l’Atlético ne revient pas. En plus, il y a la finale de la Coupe du Roi dans une semaine, trois jours avant le match aller de Ligue des Champions face à Manchester City » peste Fred Hermel au micro de RMC avant de conclure.

Les joueurs du Real Madrid prennent cher

« Les joueurs ont géré physiquement mardi soir, mais il y avait vraiment la volonté de ne pas se blessé, de ne pas se fatiguer. Mais là c’est vraiment la honte, il n’y avait pas de respect pour les supporters, c’était vraiment lamentable. Ce mardi, les commentaires sont terribles en Espagne sur le Real Madrid. Ce n’est pas normal pour des joueurs professionnels » a détaillé Fred Hermel, déçu par la prestation merengue même s’il comprend que l’équipe de Carlo Ancelotti se préserve pour la finale de la Coupe du Roi dans une semaine et surtout pour la demi-finale de Ligue des Champions très attendue face à Manchester City en Ligue des Champions.