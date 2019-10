Esp : Zidane viré cette semaine du Real Madrid ?

Dans : Liga, Foot Europeen, Ligue des Champions.

Battu 1-0 par Majorque samedi, le Real Madrid ne réalise pas un début de saison extraordinaire. Certes, l’équipe de Zinedine Zidane n’est qu’à un point du leader, Barcelone. Mais dans le jeu, les Merengue ne parviennent pas à être réguliers, ce qui a le don d’agacer les supporters et la direction sportive du Real. Ainsi, la rumeur José Mourinho revient régulièrement dans la presse espagnole pour remplacer assez rapidement Zinedine Zidane. Mais jusqu’à maintenant, il s’agissait de bruits de couloir plus qu’autre chose. Or, le technicien français est désormais réellement menacé, comme l’a indiqué le bien informé Fred Hermel sur RMC.

« Zidane est vraiment menacé. S’il perd à Istanbul, Zidane sera remercié dans les heures qui viennent. Il y a une drôle d’ambiance. Certaines personnes du club disent du mal de lui. Ça l’énerve un petit peu. Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage. C’est la première fois depuis que Zidane est entraîneur de Madrid que j’entends des choses qui ont été dites sur Ancelotti, Benitez, Mourinho… Là, Zidane est en train de manger son pain noir au Real. Il est en danger, avec Mourinho en embuscade. Perez a gardé un bon souvenir de Mourinho. Même si Zidane a gagné, en deux ans et demi, sept titres de plus que Mourinho en trois ans. Zidane a gagné trois Ligue des Champions. C’est juste une question de résultats » a commenté le correspondant de la radio à Madrid. Autrement dit, tout autre résultat qu’une victoire du Real à Galatasaray pourrait être fatal à Zinedine Zidane…