Esp : Zidane s'acharne contre lui, Bale veut quitter le Real Madrid

Absent pour le choc de Liga contre le FC Séville, Gareh Bale n’entre toujours pas dans les plans de Zinédine Zidane. L’attaquant du Real Madrid envisagerait donc un départ cet hiver.

Ça ne s’arrange toujours pas entre Zinédine Zidane et Gareth Bale (30 ans). Les deux hommes n’ont jamais été les meilleurs amis du monde, à tel point que l’entraîneur du Real Madrid avait tout fait pour pousser son attaquant vers la sortie l’été dernier. Mais les menaces de mise à l’écart n’avaient pas suffi. Quelques semaines plus tard, malgré ses blessures habituelles, le Gallois parvenait à jouer un rôle dans le début de saison des Merengue.

De quoi annoncer une réconciliation entre le joueur et son coach ? Pas du tout ! Apparemment, Zidane a utilisé Bale par manque de solutions. La preuve, à l’occasion du choc de Liga contre le FC Séville ce samedi après-midi, le technicien n’a même pas convoqué l’ancien joueur de Tottenham alors que ce dernier n’est pas blessé. Autant dire que le message de « Zizou » n’a pas changé depuis l’été dernier.

Bale dans une impasse

Résultat, comme lors du précédent mercato, Bale serait prêt à quitter le Real Madrid. C’est effectivement la tendance annoncée par Don Balon, qui croit savoir que le gaucher a chargé son agent de lui trouver une porte de sortie. Mais Zidane devra attendre avant de crier victoire. Rémunéré à hauteur de 17 M€ par an, et sous contrat jusqu’en 2022, Bale ne partira pas sans avoir décroché un bail aussi alléchant. Et l’on voit mal qui pourrait l’accueillir dans ces conditions…