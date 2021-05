Esp : Zidane remplacé par Allegri au Real Madrid ?

Sorti sans ménagement par Chelsea en Ligue des champions, le Real Madrid doit désormais sauver sa saison en décrochant le titre de champion d'Espagne. Zinedine Zidane réfléchit, et Florentino Perez aussi.

Le Real Madrid a déçu ses millions de supporters en affichant un triste visage mercredi à Stamford Bridge, Karim Benzema et ses coéquipiers étant fantomatiques face à Chelsea. Les Merengue ont quitté la Ligue des champions la tête basse, et c’est peu dire qu’ils sont désormais attendu en Liga. C’est dans ce contexte que ce samedi, Fabrizio Romano, célèbre journaliste italien généralement très bien informé, affirme que l’avenir de Zinedine Zidane sur le banc madrilène est flou. Mais pas uniquement parce que le président du Real Madrid pense à le remplacer. Zizou serait également incertain sur la suite de sa carrière en Espagne. « Zinedine Zidane décidera de son futur à la fin de la saison. Désormais il veut se focaliser sur la fin de la Liga. Florentino Perez patiente, explique Fabrizio Romano, qui précise que le dirigeant madrilène a déjà une idée en tête. Si Zizou décidé de partir, le Real considère Massimiliano Allegri comme une option dans une shortlist de trois candidats. »

L’option Allegri a souvent été évoqué au Real Madrid, même si ces derniers temps le nom de l’expérimenté technicien italien était surtout cité pour un retour sur le banc de la Juventus afin de remplacer Andrea Pirlo. Dans le même temps, la presse transalpine indique qu’Andrea Agnelli, le grand patron du club turinois, pense également à recruter Zinedine Zidane et que ce dernier ne serait pas contre revenir dans un club qu’il connaît évidemment très bien. En attendant le Real Madrid, actuel deuxième de Liga à deux points de l’Atlético, jouera un match décisif dimanche contre le FC Séville, alors que ce samedi le FC Barcelone recevra les Colchoneros.

