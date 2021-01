Esp : Zidane furieux, on se moque du Real Madrid !

Dans : Liga.

Dans des conditions météorologiques à la limite du praticable, le Real Madrid a été tenu en échec à Osasuna samedi soir (0-0).

Alors qu'une tempête de neige balaye actuellement l'Espagne, les joueurs du Real Madrid ont vécu 24 heures très compliquées. Vendredi soir, alors qu'ils s'apprêtaient à décoller en direction de Pampelune, les joueurs ont été bloqués durant cinq heures dans l'avion à cause des conditions météorologiques. Dans un premier temps incertain, le match comptant pour la 18e journée de Liga a bien eu lieu. Sur un terrain en partie blanc à cause de la neige, les 22 acteurs ont eu bien du mal à proposer un jeu de qualité. Les Madrilènes sont les grands perdants de la journée puisqu'en concédant le match nul (0-0), ils ont vu le FC Barcelone revenir à 3 points, et laissent surtout l'Atletico en tête avec un point d'avance et trois matchs en retard ! Interrogé à la fin du match, Zinédine Zidane n'a pas caché son mécontentement.

« Je vous donne simplement notre sensation après ce match, après tout ce qu'il s'est passé ces derniers jours. On ne sait pas quand est-ce que l'on va pouvoir rentrer, demain, après-demain... Ça n'a pas été un match de foot aujourd'hui, mais on va tenir bon, oublier cela, et penser au prochain match mercredi. On a joué le match parce qu'on nous a dit de le jouer. Mais à l'arrivée, avec ces conditions, on a vu ce que l'on a vu. Ce n'est pas une excuse. Ce que tout le monde voulait, c'était juste voir un match de football. Et aujourd'hui, les conditions n'étaient pas réunies pour voir un match de football. Clairement, on aurait du reporter le match » a déclaré l'entraîneur madrilène. Connu pour son calme olympien habituellement, Zizou n'a cette fois-ci pas hésité à exprimer clairement son agacement vis-à-vis de la Liga. Le Real tentera de rebondir jeudi prochain face à Bilbao lors de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, en espérant que la météo soit plus clémente.