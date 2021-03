Esp : Zidane et le Real Madrid réclament une faveur à Mourinho

Dans : Liga.

Prêté jusqu’à la fin de la saison à Tottenham, Gareth Bale a bien l’intention d’honorer sa dernière année de contrat au Real Madrid. Ce n’est évidemment pas la volonté de la Maison Blanche et de son entraîneur Zinédine Zidane qui préféreraient laisser le Gallois du côté de Londres.

Les intentions du Real Madrid ne sont un secret pour personne. L’été prochain, le club espagnol espère lancer un nouveau cycle avec au moins une star supplémentaire comme l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé ou le buteur du Borussia Dortmund Erling Haaland. Cela demandera évidemment un gros investissement et la réduction de la masse salariale notamment alourdie par Gareth Bale.

C’est pourquoi le quotidien madrilène Marca confirme que le Gallois, malgré son regain de forme, ne sera pas le bienvenu à la fin de son prêt à Tottenham en juin prochain. Le Real Madrid estime que son histoire à la Maison Blanche est définitivement terminée. Ainsi, la direction économiserait un total de 30 millions d’euros sur la saison prochaine, soit le salaire annuel de l’ancien membre de la « BBC ». Le problème, c’est que la balle est surtout dans le camp du joueur. En effet, Gareth Bale rappelait cette semaine qu’il comptait bien honorer sa dernière année de contrat au Real Madrid.

Bale et son agent se contredisent

« Le plan initial était de venir faire une saison ici, et après l'Euro, il me restait un an à Madrid où je retournais jouer, expliquait l’attaquant prêté à Tottenham. La principale raison pour laquelle je suis revenu chez les Spurs est que je voulais jouer au football. Avec l'Euro qui arrive, je voulais aborder ce tournoi en parfaite forme physique. » Des propos ensuite tempérés par son agent Jonathan Barnett. « C'est trop tôt, il n'y a encore rien de décidé. Ce sont des déclarations sorties de leur contexte », calmait le représentant, conscient que le Real Madrid et son coach Zinédine Zidane rêvent de voir José Mourinho se manifester pour conserver Gareth Bale à Tottenham.