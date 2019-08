Esp : Zidane est formidable, Cristiano Ronaldo est in-love

Dans : Liga, Serie A, Foot Europeen.

Transféré à la Juventus Turin l’été dernier, Cristiano Ronaldo reste néanmoins attaché à son ancien club, le Real Madrid. Il faut dire que l’international portugais a marqué l’histoire des Merengue, où il a côtoyé les plus grands entraîneurs européens, dont évidemment Zinedine Zidane. Et, interrogé par DAZN, c’est précisément au coach français du Real que CR7 a rendu hommage, confiant toute son admiration et tout son respect pour Zizou.

« La confiance dont un joueur a besoin ne dépend pas de lui-même, mais de son entourage, des autres joueurs et de l’entraîneur. Vous devez sentir que vous êtes un élément important du groupe et Zidane m’a fait me sentir spécial. Cela m’a beaucoup aidé. Je le respectais déjà, mais travailler avec lui m’a fait l’admirer encore plus pour sa façon d’être, de parler, de diriger ainsi l’équipe et de la façon dont il m’a traité. Il avait l’habitude de dire : « Cris, repose-toi, car celui qui fera la différence ce sera toi » Il a toujours été honnête et c’est pourquoi je le porterai toujours dans mon cœur » a indiqué l’attaquant turinois. Un joli témoignage qui fera assurément plaisir à Zinedine Zidane…