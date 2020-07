Esp : Zidane a un palmarès, Klopp et Guardiola une image, Hermel balance

Dans : Liga.

Zinedine Zidane a mené le Real Madrid au titre en Liga, ajoutant ainsi une ligne à son palmarès. La comparaison avec Klopp et Guardiola est évidente.

Zinedine Zidane a un avantage indéniable sur l’entraîneur de Liverpool et de Manchester City, c’est que comme joueur il a tout gagné que ce soit en club et bien entendu avec l’équipe de France. Mais, pourtant Jürgen Klopp et Pep Guardiola passent toujours pour les deux maîtres du monde lorsqu’il s’agit de citer les meilleurs entraîneurs de la planète. Alors qu’il aligne les trophées depuis qu’il s’est installé sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane semble toujours être dans l’ombre de ses deux confrères. Mais pour Frédéric Hermel, qui évoque cette situation dans Le Figaro, Zizou n’accorde pas la même attention que Klopp et Guardiola à l’image qu’il donne.

Et pour le spécialiste du football espagnol, cela explique tout. « Zinedine souffre d’un déficit à ce niveau par rapport à Klopp ou Guardiola, parce qu’il ne se “vend” pas, il ne raconte rien. Il ne sait pas faire et n’aime pas ça. Alors que les deux autres sont des monstres dans ce domaine. Mais avec ce titre, le monde du foot est contraint de reconnaître tout son talent de technicien. Ce n’est pas un homme qui se met en scène. Parler de lui, ça n’est pas son truc. Il va combler ce déficit d’image avec les résultats, ce qui prime finalement le plus dans le foot de haut niveau », fait remarquer Fred Hermel, fan du Real Madrid et de Zinedine Zidane. S'il décroche la Ligue des champions avec les Merengue cette saison, sa quatrième, alors Zizou aura mis tout le monde d'accord.