Esp ‍: Vinicius Junior surpris et en pleurs, enfin une bonne nouvelle

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Ces dernières semaines, Vinicius Junior a vécu des moments difficiles. Outre l'humiliation en Ligue des Champions, le Brésilien a été une nouvelle fois victime de raciste en Liga, ce qui l'a beaucoup touché sur un plan personnel. Néanmoins, la star peut compter sur le soutien de son ancien club.

Touché au genou, Vinicius Junior n'a pas disputé les deux derniers matchs du Real Madrid, face à Getafe et contre le FC Séville. Son ami Rodrygo a dû endosser le costume de sauveur contre les Andalous. Vinicius se remet de sa blessure au genou mais également d'une soirée compliquée à Mestalla où il a été victime de racisme de la part de plusieurs « supporters » du FC Valence. De nombreuses personnalités du football ont évoqué leur soutien envers le Brésilien comme Kylian Mbappé ou ses coéquipiers du Real Madrid. Le Brésil a également été particulièrement attentif envers la situation de son joyau, notamment Flamengo, l'ancien club de l'ailier de 22 ans. L'équipe brésilienne a rendu un vibrant hommage à Vinicius Junior.

Flamengo fait pleurer Vinicius Junior avec son hommage

À l'occasion d'un match contre Cruzeiro en championnat, Flamengo s'est habillé de ses traditionnelles couleurs pour cette rencontre à domicile. Les supporters des Mengão ont formé une mosaïque géante avec le nom de Vinicius Junior pour lui témoigner leur soutien au Maracanã. Un acte qui a énormément touché celui qui réalise une excellente saison avec le Real Madrid. Vinicius Junior a regardé ce match de son ancien club avec qui il a découvert le monde professionnel. Le Brésilien a publié un message sur ses réseaux sociaux pour exprimer sa gratitude envers Flamengo et ses supporters avec des émojis d'un visage qui pleure. Ce n'était pas anodin car selon ses proches, qui se sont confiés au journal madrilène Defensa Central, l'attaquant ne s'attendait pas du tout à cet hommage du club de Rio de Janeiro pour son ancien joueur. Avec 23 buts inscrits ainsi que 21 passes décisives délivrées, Vinicius Junior est le joueur le plus décisif du Real Madrid et va probablement aborder la saison prochaine avec un esprit de revanche.