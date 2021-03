Esp : Une année de plus au Real, la surprise Zidane

Dans : Liga.

Depuis le début de la saison, Zinedine Zidane a souvent été la cible des critiques au Real Madrid.

Troisième de Liga, le Real Madrid a quasiment dit adieu à ses espoirs de titre en concédant le match nul contre la Real Sociedad lundi soir (1-1). Cela étant, Zinedine Zidane ne semble plus réellement en danger, lui dont le poste d'entraîneur du Real Madrid a été menacé à plusieurs reprises depuis le début de la saison. La victoire face à l’Atalanta Bergame en huitième de finale aller de la Ligue des Champions a ramené énormément de stabilité, et l’orage semble réellement derrière le coach tricolore. A tel point que selon ABC, Florentino Pérez a d’ores et déjà tranché l’avenir à moyen terme de Zinedine Zidane.

Le média espagnol croit savoir que le président du Real Madrid a fait le choix de conforter son entraîneur dans l’optique de la saison prochaine. En effet, Florentino Pérez estime que Zinedine Zidane est toujours l’homme de la situation dans la capitale espagnole, celui qui est le plus à même de guider l’équipe vers de nouveaux succès et d’intégrer d’éventuelles nouvelles recrues lors du prochain mercato. Une bonne nouvelle pour l’ancien meneur de jeu de l’Equipe de France qui, si la nouvelle se confirme, va enfin pouvoir travailler avec un semblant de sérénité chez les Merengue. Cette information ne sera pas accueillie avec joie du côté du PSG, où l'on craint sérieusement l’atout Zidane du Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé. Quoi qu’il en soit, l’information ne manquera pas de faire réagir en Espagne et notamment chez les Socios du Real, assez partagés au sujet de l’entraîneur de 48 ans.