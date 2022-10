Esp : Un mercato de feu, le budget XXL du Real dévoilé

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

L’été prochain, le Real Madrid pourrait disposer d’un budget colossal afin de réaliser un mercato plus ambitieux que jamais.

Plutôt discret sur le marché des transferts ces dernières années, Florentino Pérez a tout de même prouvé l’été dernier que le Real Madrid était encore capable d’investir de grosses sommes en misant plus de 100 millions d’euros pour recruter Aurélien Tchouaméni au nez et à la barbe de Chelsea et du PSG. Un investissement plutôt malin puisqu’en l’espace de quelques semaines, l’ancien Monégasque s’est imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux de Carlo Ancelotti dans la capitale espagnole. Qu’en sera-t-il du mercato du Real Madrid l’été prochain ? A en croire le site Fichajes.net, les Merengue pourraient frapper encore plus fort puisque Florentino Pérez disposerait d’un budget de 450 millions d’euros pour le prochain mercato estival. De quoi se faire plaisir du côté du Real, où l’on a déjà identifié les prochaines cibles.

Le Real disposerait de 450 ME au mercato estival

Le média croit savoir que les deux priorités du Real Madrid se nomment Erling Haaland et Alphonso Davies. L’international norvégien de Manchester City était déjà pisté par le Real Madrid l’été dernier mais c’est finalement le champion d’Angleterre en titre qui a raflé la mise. Le père d’Erling Haaland a d’ores et déjà prévenu que l’ex-buteur de Dortmund voulait se confronter à tous les championnats, un motif d’espoir pour le Real même s’il apparait complètement improbable de voir Haaland quitter Manchester City au bout d’une seule saison. Impossible n’est pas Madrilène et le Real pourrait donc tenter sa chance afin de préparer en douceur la succession de Karim Benzema. Dans le secteur défensif, Alphonso Davies plait à l’état-major du Real, qui rêve de rafler la mise dans le dossier du latéral gauche du Bayern Munich. A ce poste, c’est Ferland Mendy qui est le titulaire de Carlo Ancelotti mais visiblement, le Real aimerait avoir de la concurrence dans ce secteur de jeu. Avec 450 millions d’euros en banque, nul doute que le champion d’Espagne aura les moyens de s’offrir de sacrés renforts.