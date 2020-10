Esp : Un incroyable miracle pour Antoine Griezmann à Barcelone ?

Dans : Liga.

Antoine Griezmann a encore été pris pour cible par les médias espagnols après la défaite du FC Barcelone à Getafe et son incroyable raté. Mais le champion du monde n'est pas abandonné.

Le Barça n’est pas en forme, mais forcément il faut trouver un coupable et il est plus aisé de s’en prendre à Antoine Griezmann qu’à Lionel Messi. C’est donc l’attaquant français qui a payé au prix fort la défaite du FC Barcelone samedi soir à Getafe, le champion du monde ayant sa part dans ce résultat, avec notamment un colossal loupé seul face au gardien adverse. Mais il serait trop simple de résumer la performances barcelonaise à ce seul raté d’Antoine Griezmann, les autres joueurs barcelonais n’étant guère plus efficaces. Cependant, c’est une évidence, même en France, on ne voit pas comment la carrière d’Antoine Griezmann au Barça pourra s’éterniser, l’ancien joueur de l’Atlético Madrid ne parvenant pas à trouver ses marques et sa place dans le vestiaire des Blaugrana.

Cependant, contre toute attente, Antoine Griezmann peut compter sur le soutien ferme et affirmé de Ronald Koeman. Même si le nouvel entraîneur néerlandais du FC Barcelone a clairement fait savoir qu’il voulait recruter Mempis Depay au mercato d'hiver, il a également tenu à soutenir l’international tricolore dont il ne doute pas des qualités. « Antoine Griezmann aura encore d’autres occasions de prouver sa valeur. L’entraîneur lui fait confiance et est déterminé à l'aider à trouver sa place (…) Koeman est conscient des grandes qualités de l’ancien madrilène et il sait ce qu’il peut apporter sur le plan offensif », affirme M.Carmen Torres, journaliste de Marca. Le Barça ayant investi 120ME sur Antoine Griezmann, il est évident que ce dernier ne peut pas être mis aussi facilement de côté, d'autant que du côté du Camp Nou on doit aussi penser à la saison prochaine, laquelle se fera, à priori, sans Lionel Messi.