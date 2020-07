Esp : Un Français de plus au Real Madrid, Zidane est chaud

Dans : Liga.

Cette saison, les Français du Real Madrid ont particulièrement brillé en remportant la Liga grâce à un parcours sans faute après le confinement.

Raphaël Varane, Ferland Mendy et Karim Benzema se sont montrés particulièrement à leur avantage. Une réussite insolente qui pourrait bien pousser le Real Madrid à renouveler l’expérience en recrutant de nouveaux Français dans les mois à venir, ceux-ci s’adaptant particulièrement bien à l’environnement merengue. Les noms de Kylian Mbappé ou encore de Rayan Cherki sont parfois associés au Real Madrid mais selon les informations obtenues par ESPN, c’est un défenseur tricolore qui pourrait poser ses valises à Santiago Bernabeu dans les prochaines semaines.

En effet, le média affirme que Jules Koundé plaît particulièrement au Real Madrid. Auteur d’une première saison de très haut niveau en Espagne sous les couleurs du FC Séville (29 apparitions en Liga), l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux a retenu l’attention de Zinedine Zidane. Recruté pour la coquette somme de 25 ME par le club andalou en juillet 2019, le natif de Paris progresse à vitesse grand V, à tel point que le Real Madrid envisage concrètement de formuler une offre au FC Séville pour le recruter. L’idée pour Zinedine Zidane serait d’intégrer Jules Koundé progressivement, comme il l’a fait cette saison avec Eder Militao, recruté en provenance du FC Porto. Le coach des Merengue est bien conscient que Sergio Ramos (34 ans) n’est pas éternel et qu’un jour ou l’autre, Raphaël Varane pourrait quitter le navire. D’où la nécessité aux yeux de « ZZ » de recruter un quatrième défenseur de classe internationale. Reste maintenant à voir si Jules Kounde sera favorable à un départ du FC Séville un an seulement après son arrivée et surtout, si le Real Madrid est prêt à poser 30 à 40 ME sur la table pour recruter l’ancien Bordelais…