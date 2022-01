Esp : Umtiti prolonge au Barça et baisse son salaire

Dans un communiqué, le FC Barcelone a officialisé la prolongation de contrat de Samuel Umtiti jusqu'en 2026, le défenseur français acceptant de réduire drastiquement son salaire.

« Le FC Barcelone et Samuel Umtiti ont trouvé un accord concernant la prolongation du contrat du défenseur français jusqu'au 30 juin 2026, avec une baisse de salaire concernant l'année et demie qu'il allait percevoir selon son contrat précédent. Avec cette opération, le Club prolonge le contrat du joueur et n’augmentera pas le salaire de celui-ci. Le FC Barcelone tient à remercier publiquement Samuel Umtiti pour l'effort et l'affection envers le Club dont il a fait preuve. Le Club blaugrana augmente ainsi son 'fair-play' financier et pourra inscrire Ferran Torres à la Ligue de Football Professionnel Espagnol », précise le Barça.

FC Barcelona and @samumtiti have reached an agreement to extend the latter's contract until 30 June 2026. The French defender is reducing a part of the salary that he was due to receive in the year and a half remaining on his contract.



