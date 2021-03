Esp : Todibo et le Barça, l'incroyable déclaration

Dans : Liga.

Prêté à Nice par le FC Barcelone, Jean-Clair Todibo n'est pas intéressé par une éventuelle Remontada du Barça face au PSG en Ligue des Champions.

Le parcours de Jean-Clair Todibo est surprenant. Après seulement quelques matchs dans les jambes avec Toulouse, le défenseur était repéré par le Barça qui déboursait un peu plus d'un million d'euros pour s'attacher ses services en 2019. Malheureusement pour le natif de Cayenne, l'aventure en Catalogne fut très compliquée. Après des prêts successifs à Schalke et Benfica, c'est à Nice que l'international espoir français a posé ses valises lors du mercato d'hiver. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il semble loin d'avoir gardé que des bons souvenirs du FC Barcelone. Interrogé sur les résultats de son club et sur une éventuelle Remontada face à Paris en Ligue des Champions, Todibo s'est montré très détaché.

« Sans vous mentir, je ne m’y intéresse par forcément. Je regarde de temps en temps les matchs quand mes compères français jouent comme Ousmane Dembélé, Clément Lenglet ou Samuel Umtiti. Je regarde juste parce que je les considère comme des amis. Mais après je ne suis pas forcément. Je suis focus sur l’OGC Nice, c’est le plus important pour moi. Aujourd’hui je suis un joueur de Nice, je ne suis pas un joueur de Barcelone. Franchement cela ne m’intéresse pas du tout. J'espère pour eux qu’ils feront une remontada. Ils la font, ils ne la font pas… tant pis. Ce n’est pas mon problème entre guillemets » a expliqué le joueur de 21 ans. Depuis son retour en Ligue 1, l'ancien du TFC a été titularisé à cinq reprises avec Nice, avec qui il est prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison.