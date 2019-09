Esp : The Best, Ballon d'Or... c'est bidon balance Sergio Ramos

Dans : Liga, Foot Europeen.

Sans surprise, Sergio Ramos a été récompensé lundi soir durant la soirée de gala FIFA « The Best ». En effet, le capitaine du Real Madrid figure aux côtés de ses coéquipiers Marcelo, Hazard et Modric dans le onze-type de l’année. Mais pour le défenseur de la sélection espagnole, ces récompenses individuelles n’ont que très peu de valeur. La preuve, il n’a fait preuve d’aucun enthousiasme au moment de commenter sa présence dans l’équipe-type malgré une rude concurrence.

« Je préfère ne pas venir ici (au gala FIFA) et que Madrid gagne des titres. Si j'avais voulu gagner des titres individuels, j'aurais fait du tennis. Quand une équipe triomphe, tout le monde triomphe. Bien que ce ne soit pas une bonne saison, c'est un bon signe qu'il y ait des joueurs de Madrid dans la onze-type. Marcelo dans l’équipe-type ? C’est un des meilleurs au monde. Chacun est libre de commenter » a indiqué Sergio Ramos qui, on l’aura bien compris, n’est pas un grand fan des distinctions individuelles dans le foot. C’est le cas également de beaucoup d’observateurs et de fans…