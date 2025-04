Esp ‍: Tebas dénonce un coup d'Etat du Real Madrid

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Le Real Madrid est entré en guerre avec le football espagnol pour la finale de la coupe du Roi. Les Merengues ne veulent pas de l'arbitre désigné pour la finale, boycottant le protocole officiel. Une attitude qui excède Javier Tebas.

Le Real Madrid contre le football espagnol. On pourrait penser que le Barça a disparu de la finale tant il a été éclipsé des débats depuis 24 heures. Son rival madrilène s'est attaqué à l'arbitre du match et la réaction du corps arbitral ne s'est pas faite attendre. La tension s'est vraiment accrue et le Real a décidé de boycotter la conférence de presse, l'entraînement officiel au Stade de la Cartuja de Séville et le dîner avec les dirigeants barcelonais. Le club madrilène pourrait même snober la finale samedi soir. Une attitude extrême qui divise l'Espagne et irrite profondément Javier Tebas. Même si la finale n'est pas de son ressort, le patron de la Liga s'est montré agacé par le chantage du Real Madrid sur X.

Esto no es fútbol, es control de poder.



❌ No le gusta Tebas porque no le hace lo que él quiere.

❌ No le gusta Ceferin porque no hace lo que él quiere.

❌ No le gusta Louzán porque no hace lo que él quiere.

❌ No le gustan los comentaristas de TV porque no dicen lo que él… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) April 25, 2025

« Ils n’aiment pas Tebas parce qu’il ne fait pas ce qu’ils veulent. Ils n’aiment pas Ceferin parce qu’il ne fait pas ce qu’ils veulent. Ils n’aiment pas Louzán (président de la fédération) parce qu’il ne fait pas ce qu’ils veulent. Ils n’aiment pas les commentateurs télé parce qu’ils ne disent pas ce qu’ils veulent. Ils ne veulent pas avancer dans la réforme de l’arbitrage parce que ce n’est pas ce qu’ils veulent. Et maintenant, après les déclarations des arbitres, lassés du harcèlement constant de la télévision du Real Madrid, ils répondent comme ils savent faire : suspendre la conférence de presse. Ils sèchent l’entraînement à La Cartuja. Ils dédaignent le protocole officiel de la finale de la Coupe du Roi. Ils laissent entendre qu’ils ne seront pas présents à la finale. Ils ne protestent pas, ils mettent la pression. Ils ne se plaignent pas, ils menacent. Ils ne désapprouvent pas, ils punissent. Ils ne veulent pas améliorer le football, ils veulent améliorer leur propre football. Et le pire, c’est qu’ils n’essaient pas. Beaucoup le leur permettent, y consentent et les aident », a t-il écrit. Le Real Madrid est plus que jamais isolé dans son propre pays.