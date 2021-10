Esp : Surprise, le Barça vise un défenseur de Ligue 1 !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Après un mercato low-cost réalisé cet été, le FC Barcelone pourrait de nouveau investir lors des prochaines périodes de mercato.

Et pour cause, l’équipe de Ronald Koeman pointe à une affligeante neuvième place, une position indigne d’un club comme le FC Barcelone. L’entraîneur néerlandais a été menacé plus d’une fois mais le club blaugrana n’a même pas l’argent pour le licencier. En revanche, grâce à l’économie des salaires de joueurs tels que Lionel Messi ou Luis Suarez, le Barça pourrait être en mesure de réaliser quelques investissements lors des prochaines périodes de mercato. A en croire les informations du journal AS, un défenseur de Ligue 1 figure notamment dans les petits papiers de la direction barcelonaise. Il s’agit du très offensif Caio Henrique, excellent avec l’AS Monaco depuis la saison dernière.

Barcelone piste Caio Henrique

Le latéral gauche brésilien de 24 ans s’est imposé comme une valeur sûre de la Ligue 1 à Monaco, où il est un titulaire indiscutable aux yeux de Niko Kovac. Capable de jouer comme un vrai latéral dans une défense à quatre, Caio Henrique présente l’avantage de pouvoir se transformer sans aucun problème en piston très offensif dans une défense à cinq. Le potentiel du joueur ainsi que ses qualités techniques ont séduit le FC Barcelone, qui réfléchit à transmettre une offre à l’AS Monaco dans les semaines à venir pour tenter de recruter le défenseur brésilien. Reste maintenant à voir quel sera le prix exigé par l’ASM pour son défenseur, recruté pour 8 millions d’euros en provenance de l’Atlético de Madrid il y a un an et demi. De toute évidence, Monaco ne bradera pas son joueur, d’autant que Caio Henrique est sous contrat avec le club de la Principauté jusqu’en juin 2024. Le FC Barcelone est donc prévenu, il faudra signer un gros chèque, sans doute supérieur à 10 millions d’euros, pour s’offrir une valeur sûre de la ligue des talents…