Esp : Son penalty raté ? Griezmann en rigole !

Dans : Liga.

Malgré la qualification de son équipe, Antoine Griezmann s'est distingué en ratant complètement son tir au but.

Face à la Real Sociedad, le FC Barcelone a eu chaud. Dominé pendant la plupart de la demi-finale de la SuperCoupe d'Espagne, les Blaugranas ont été sauvés par un brillant Ter Stegen, auteur de nombreuses parades spectaculaires. Sans Messi, Ronald Koeman avait choisi un trio Griezmann - Braithwaite - Dembélé pour percer la défense basque. Alors qu'il revenait en confiance après une très bonne prestation face à Grenade le week-end dernier, Antoine Griezmann n'a pas été transcendant durant la partie. C'est lors de la séance de tirs aux buts que le Français s'est distingué. Une situation dont il se serait bien passé. Alors qu'il avait l'occasion de qualifier son équipe en marquant, le gaucher a envoyé une mine qui a terminé sa course dans les tribunes vides du stade de Cordoue. Un raté finalement sans conséquence, le Barça se qualifiant tout de même pour la finale.

Chambré sur les réseaux sociaux, l'international français a décidé de prendre la situation avec humour. Alors que de nombreux internautes ont posté des montages humoristiques, tel un astronaute récupérant le tir au but du barcelonais, Antoine Griezmann a « liké » plusieurs d'entre eux sur son compte Twitter. Au-delà de la blague, l'attaquant semble avoir un réel problème dans l'exercice. Le 7 novembre dernier, il avait raté son 4e penalty consécutif face au Betis. Avec les Bleus, son dernier but sur penalty remonte à la finale de la Coupe du Monde face à la Croatie en juillet 2018. Ses derniers échecs (en club et en sélection) l'ont même poussé à laisser ses coéquipiers frapper à sa place (Giroud avec l'équipe de France, Braithwaite face à Eibar en décembre dernier). Alors qu'il était considéré par le passé comme l'un des spécialistes dans cet exercice, Antoine Griezmann accuse désormais un cruel manque de confiance. Le prochain penalty que le champion du monde devra tirer sera en tout cas très certainement scruté en Espagne.