Esp : Son genou est « parfait », l’enfer est derrière Umtiti

Depuis la victoire de l’Equipe de France à la Coupe du monde 2018, Samuel Umtiti vit un véritable calvaire à Barcelone, où il n’est pas épargné par les blessures au genou.

Une statistique prouve que l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais est en grande difficulté ces derniers mois : il n’a plus disputé le moindre match de Ligue des Champions depuis… un an ! Mais les galères sont désormais peut-être derrière Samuel Umtiti puisque le Français, qui figure dans le groupe de Barcelone pour le match face au Borussia Dortmund mercredi, a indiqué à Marca que son genou était parfait et qu’il était totalement remis de ses différents pépins. Une bonne nouvelle pour Barcelone, mais également pour Didier Deschamps à plus de 6 mois de l’Euro 2020.

« C'est un match spécial. J'ai très envie de rejouer un match de Ligue des Champions après autant de temps, a expliqué l’ancien au média espagnol. Je me sens bien, je travaille très dur depuis des mois et j'espère que je jouerai. Comment va mon genou ? Je vais très bien. J'ai de très bonnes sensations et je ne pense qu'à jouer. Je vais très, très bien. Mon genou est parfait ». Reste maintenant à voir si Samuel Umtiti, qui s’est véritablement sacrifié en jouant sous infiltration et sous anti-inflammatoire au Mondial 2018, parviendra à retrouver son meilleur niveau avec Barcelone. Ce qui lui rouvrirait automatiquement les portes de l’Equipe de France…