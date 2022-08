Esp : Simeone refuse de trahir Griezmann

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En raison de l’option d’achat conditionnée à son temps de jeu, Antoine Griezmann risque de passer la saison en tant que remplaçant à l’Atlético Madrid. Pas de quoi inquiéter l’attaquant français, serein et déterminé à retrouver son meilleur niveau, sachant que l’entraîneur Diego Simeone refuse de l’écarter.

Toutes les compositions de Diego Simeone seront attendues cette saison. Pour de nombreux observateurs, l’objectif sera de savoir si l’entraîneur de l’Atlético Madrid va titulariser Antoine Griezmann. Le Français se retrouve dans une situation inconfortable pendant sa deuxième année en prêt. En effet, l’attaquant sous contrat avec le FC Barcelone sera transféré à l’Atlético Madrid pour 40 millions d’euros en fonction de son temps de jeu.

L’option d’achat deviendra automatique s’il dispute au moins 50% des matchs pour lesquels il est disponible sur les saisons 2021-2022 et 2022-2023. A noter qu’un match n’est pris en compte qu’à partir de 45 minutes disputées. Et que l’international tricolore a joué 81% des rencontres la saison dernière. Les Colchoneros sont donc bien partis pour payer le transfert, sauf que les dirigeants estiment désormais le montant trop élevé. Alors afin d’obliger le Barça à le négocier à la baisse, le club de la capitale espagnole envisagerait de réduire le temps de jeu d’Antoine Griezmann.

Griezmann reste serein

D’ailleurs, le plan est peut-être déjà appliqué puisque l’ancien joueur de la Real Sociedad n’a disputé qu’une demi-heure lors de chacune des deux premières rencontres de Liga. Pas de quoi inquiéter le champion du monde. Malgré ces rumeurs et celles concernant un possible départ cet été, Antoine Griezmann reste serein et déterminé à retrouver son meilleur niveau, assure le quotidien Marca. Le natif de Mâcon ne pense qu’à réintégrer le onze de départ de Diego Simeone, qui n’aurait pas l’intention de le mettre à l’écart. Une nouvelle rassurante pour le cadre de Didier Deschamps à l’approche du Mondial 2022.