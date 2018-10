Esp : Sans Messi ni Ronaldo, Barça vs Real Madrid c'est 1 milliard d'euros

Dans : Liga, Foot Europeen.

En l’absence de Lionel Messi blessé et de Cristiano Ronaldo transféré, qui est le plus fort entre le FC Barcelone et le Real Madrid ? Sur le terrain, le Clasico nous donnera la réponse dimanche.

En tout cas, sur le papier, les deux équipes se valent si l’on prend en compte les chiffres de Transfermarkt. Selon le site spécialisé, les valeurs des deux effectifs sont similaires sans les stars citées. D’un côté, le Barça et ses 23 joueurs (dont Messi) sont estimés à 1,143 milliard d’euros. Alors que les 24 éléments du Real sont annoncés à 969 millions d’euros. L’écart est donc de 174 millions d’euros, ce qui correspond à peu près à la cote de l’Argentin (180 M€), beaucoup plus cher que le meilleur Madrilène Gareth Bale (90 M€).

A noter que les Blaugrana ont tout de même dépensé beaucoup plus pour leur effectif, à savoir 588 M€ contre seulement 454 M€ côté madrilène. Preuve que le temps où le Barça s’appuyait sur sa Masia est déjà lointain. Enfin, d’autres statistiques montrent que les deux géants de Liga sont assez proches. La première concerne la moyenne d’âge : 26,1 pour le FCB, contre 25,9 chez les Merengue. Idem en ce qui concerne la taille moyenne légèrement favorable au Real (1,81m) par rapport aux Catalans (1,79m).