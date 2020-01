Esp : Sans Cristiano Ronaldo, Messi s'ennuie en Liga

Dans : Liga.

Transféré à la Juventus Turin en 2018, Cristiano Ronaldo a mis fin à sa rivalité avec Lionel Messi en Liga. Une petite déception pour le Barcelonais.

Vainqueur de l’édition 2019, Lionel Messi a remporté son sixième Ballon d’Or, soit un de plus que Cristiano Ronaldo. C’est désormais l’un des derniers points de comparaison possibles entre les deux joueurs qui n’évoluent plus dans le même championnat. L’Argentin continue de martyriser les défenses de Liga sous le maillot du FC Barcelone. Tandis que son éternel rival a quitté le Real Madrid pour la Juventus Turin à l’été 2018. Contrairement à ce que l’on pouvait penser, ce transfert n’a pas ravi le Blaugrana, nostalgique de toutes ces saisons de rivalité avec le Portugais.

« Cela a duré pendant de nombreuses années, ce n'est pas facile de rester aussi longtemps au plus haut niveau, d'autant plus dans des clubs aussi exigeants que le Real Madrid et le Barça, les deux meilleurs clubs au monde, a commenté Messi pour DAZN. Le fait de se concurrencer pendant si longtemps restera gravé, ce duel était beau sur le plan personnel, et je pense que les gens ont également aimé, qu'ils soient supporters du Real, du Barça ou amateurs de football en général. Les matchs contre le Real sont toujours spéciaux, mais ils l'étaient encore plus quand Cristiano était là. » A croire que le Clasico n’a plus la même saveur pour le capitaine du Barça.