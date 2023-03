Esp : Sampaoli viré ? Son salaire le sauve encore un peu

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Après l'humiliation vécue par le FC Séville face à l'Atlético Madrid (6-1), l'avenir de Jorge Sampaoli sur le banc du club andalou est en grand danger. Une seule chose peut le sauver.

Avec une seule victoire lors des cinq derniers matchs de Liga, et surtout une défaite catastrophique samedi soir à Madrid, la situation de Séville n’est pas glorieuse. Actuellement 16e, la formation sudiste pourrait même se retrouver dans la zone rouge puisque Valladolid et Valence, qui ont un match en retard, peuvent lui passer devant. Autrement dit, la tension est énorme autour de Jorge Sampaoli, dont le retour après son expérience réussie à l’Olympique de Marseille avait suscité l’enthousiasme. Mais le successeur de Julen Lopetegui n'a pas du tout les résultats attendus, loin de là même.

Sampaoli n'a rien changé

Le Sevilla FC est 16e de la Liga avec un point d’avance sur le 1er relégable et 1 match en plus



Le licenciement de Lopetegui et son changement par Sampaoli l’aura rien apporté



Les choix de Monchi cet été auront entraîné une des pire période du club depuis 30 ans pic.twitter.com/maDLjMprOK — Sevilla FC France 🇫🇷 (@SevillaFCFrance) March 5, 2023

Ce dimanche, AS affirme que la pression des supporters sur les dirigeants de Séville afin qu’ils limogent immédiatement Sampaoli est intense, d’autant plus que dans le vestiaire certains joueurs ne masqueraient plus du tout leur incompréhension totale face aux choix du technicien argentin. La semaine passée, Marcos Acuna, l’international argentin du FC Séville confiant que les joueurs ne comprenaient plus les consignes du staff technique. Reste que pour l’instant, Jorge Sampaoli est à son poste, et pour une bonne raison, son licenciement et le recrutement d’un remplaçant jusqu’à la fin de la saison auront un gros coût économique. Et pour l'instant c'est ce qui sauve l'ancen coach de l'OM. Mais cela pourrait ne pas durer très longtemps puisque la perspective d'une relégation a de quoi justifier un effort financier.