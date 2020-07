Esp : Réunion d'urgence à Barcelone, Quique Setien en danger !

Dans : Liga.

Au lendemain de la défaite du FC Barcelone face à Osasuna, le président du Barça a convoqué son entraîneur pour parler de l'avenir.

Si la perte du titre de Champion d’Espagne au profit du Real Madrid a été un rude coup pour le FC Barcelone, les propos de Lionel Messi après la défaite de jeudi soir ont été reçus 5 sur 5 par Josep Martia Bartomeu. Le président du Barça le sait, quand la star argentine tousse, il faut rapidement réagir. Et en remettant en cause le niveau de ce Barcelone version 2019-2020, Lionel Messi a mis immédiatement la pression sur Quique Setien. Cela s’est rapidement concrétisé puisque l’entraîneur du club catalan a été convoqué d’urgence ce vendredi par Josep Maria Bartomeu afin de parler de l’avenir de Setien.

Même si celui qui a remplacé Ernesto Valverde sur le banc du FC Barcelone le 13 janvier dernier pourrait finir la journée de vendredi à son poste, les médias espagnols sont unanimes à croire que Quique Setien ne sera plus le coach du Barça pour le match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions face à Naples le 8 août prochain. « Des décisions radicales pourraient émerger de ce rendez-vous », prévient Santi Gimenez, journaliste du quotidien sportif AS. Seul problème pour Josep Maria Bartomeu, trouver rapidement un entraîneur libre susceptible de s’installer durablement à Barcelone et qui soit Messi-compatible. Et à ce stade de la saison, il est évident que cela ne court pas les rues, même lorsqu'il s'agit de prendre les commandes d'un des plus prestigieux clubs de la planète football.