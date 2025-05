Esp ‍: Real Madrid TV assassine déjà l'arbitre du Clasico

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Dimanche, le FC Barcelone accueille le Real Madrid en Liga. Un match capital dans la course au titre de champion d'Espagne. Comme en finale de la coupe du Roi, l'arbitre du match a été attaqué par la chaîne du club madrilène.

Finis les Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Kylian Mbappé. En 2025, la star du Clasico Barcelone-Real Madrid est l'arbitre du match. Les Merengues ont décidé de ne plus laisser tranquille l'officiel du match dans les jours précédents la rencontre. En finale de la coupe du Roi, leur chaîne Real Madrid TV avait fait polémique en publiant une vidéo à charge contre M.Ricardo de Burgos Bengoetxea. Le Basque n'avait pu retenir ses larmes en conférence de presse et sa prestation en finale n'avait pas été satisfaisante. La déstabilisation était claire et avait été dénoncée par la fédération espagnole ainsi que la Ligue de Javier Tebas. Néanmoins, cela n'a pas calmé le Real.

Le Real accuse l'arbitre d'être un supporter du Barça

Ce jeudi, la chaîne officielle du club madrilène a réalisé une nouvelle vidéo contre l'officiel désigné dimanche à Barcelone, M.José Hernandez Hernandez. Dans le document, l'arbitre est dépeint comme anti-Real puisque la Maison Blanche n'a récolté que 54% de victoires sur les matchs qu'il a dirigés. Le plus faible taux de succès pour tous les arbitres espagnols qui se sont occupés d'au moins 10 matchs du Real selon Real Madrid TV.

🚨 JUST IN: After attacking Clásico referee Hernández Hernández, Real Madrid TV have now posted a 5-minute video attacking Sunday's Clásico VAR referees. pic.twitter.com/x0eWuo4RaG — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) May 9, 2025

José Hernandez Hernandez a dirigé quatre clasicos par le passé. La fameuse vidéo dénonce plusieurs erreurs qu'il aurait commises lors de ces Real Madrid-Barcelone. « Des décisions surprenantes qui ont influencé le résultat », selon la chaîne. Les accusations sont allées plus loin vers la fin puisque Real Madrid TV avance que l'arbitre serait un « fervent supporter de Barcelone depuis son enfance ». De quoi mettre une forte pression sur les épaules de José Hernandez Hernandez avant un Clasico décisif pour le titre de champion d'Espagne. Plus que jamais, diriger un match du Real Madrid en Espagne devient une mission quasi impossible.