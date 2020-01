Esp : Rabiot le facteur X du mercato du Real Madrid

Dans : Liga.

En quête de Paul Pogba, le Real Madrid de Zinedine Zidane se retrouve avec la Juventus sur sa route au mercato. Et le club italien pense à Adrien Rabiot pour dealer avec Manchester United.

Du côté du Real Madrid, on doit probablement commencer à trouver le temps long dans le dossier Paul Pogba, au point même que Zinedine Zidane refuse désormais de parler du champion du monde français de Manchester United lorsqu'il est interrogé sur ce sujet en conférence de presse. Et si l’entraîneur des Merengue ne s’exprime plus sur le sujet Pogba, cela n’empêche pas la presse anglaise de le faire. Ce samedi, le Sun affirme que si le joueur français, dont on sait qu’il sera absent plusieurs semaines en raison d’un souci à la cheville, peut éventuellement bouger au mercato d’hiver, ce sera plus probablement pour retourner à la Juventus que pour signer au Real Madrid. Le tabloïd explique en effet que du côté de Turin, on veut trouver un accord avec les dirigeants mancuniens avant la fin du marché hivernal des transferts.

Rabiot valorisé à 30ME

Et pour aboutir à cet accord, la Juventus, convaincue que Paul Pogba veut quitter les Red Devils va proposer une transaction musclée. En effet, du côté de la Vieille Dame on a valorisé l’opération à 100ME, et pour offrir cela la Juve aurait trouvé un montage financier pour le moins audacieux. La Juve aurait accepté le principe de mettre Adrien Rabiot dans l’opération, l’ancien milieu de terrain du PSG ayant une valeur estimée par les responsables du club italien à 30ME. Reste donc à trouver 70ME en cash et l’affaire sera faite durant ce mois de janvier annonce le Sun, qui pense que Paul Pogba et Mino Raiola sont prêts à déclencher rapidement ce transfert à la Juventus plutôt qu'au Real Madrid.