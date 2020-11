Esp : Privé de France, Karim Benzema a mieux à faire

Dans : Liga.

Samedi, à l'heure où l'équipe de France se préparait à affronter le Portugal, Karim Benzema était au centre d'entraînement du Real Madrid pour bosser physiquement de sa propre initiative.

En Espagne, comme en France, nombreux sont ceux à se demander comment les Bleus peuvent se passer d’un joueur aussi talentueux que Karim Benzema, l’attaquant français du Real Madrid semble lui au-dessus de ce débat. Samedi, tandis que l’éternel débat entre les fans et les détracteurs de KB9 continuaient sur les réseaux sociaux, notamment après les ratés d’Anthony Martial et la méforme actuelle d’Olivier Giroud, l’ancien lyonnais n’était pas plus stressé que cela. Comme le rapporte la presse espagnole, alors que Zinedine Zidane avait donné des jours de congés à ses joueurs non-retenus avec différentes équipes nationales, Karim Benzema a décidé de mettre le cap vers le centre d’entraînement de Valdebebas et plus précisément la salle de musculation.

Via Instagram, l’attaquant tricolore du Real Madrid a montré à ses fans qu’il n’avait pas l’intention de se laisser aller durant cette trêve internationale, alors qu’il pourrait le faire, le joueur commentant sa photo au milieu des machines de musculation d'un « Vamonos les fumiers » qu'il est inutile de traduire. « Karim Benzema montre qu’il veut tout donner pour le Real Madrid puisqu’il ne peut plus le faire pour l’équipe de France », constate le Mundo Deportivo, qui évidemment se fait un malin plaisir de rappeler que les Bleus se privent volontairement de KB9 à l’initiative de Didier Deschamps. Mais après la probante victoire de l'équipe de France face au Portugal, le débat est forcément moins vif.