MU : Varane et Pogba dans le dur, les critiques fusent

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Malgré un nouveau but de Cristiano Ronaldo, Manchester United s’est incliné face aux Young Boys de Berne lors de la première journée de la Ligue des Champions mardi soir à Old Trafford (1-2).

Dans le temps additionnel, l’ex-attaquant rennais Theoson Siebatcheu a crucifié Manchester United avec le but de la victoire. Si les Red Devils ont laissé échapper une victoire qui leur tendait les bras, c’est que certains cadres n’ont pas été au niveau. Eblouissant depuis le début de la saison avec des passes décisives à la pelle, Paul Pogba n’a pas brillé contre les Suisses. Dans son baromètre des Français en Ligue des Champions, le journal L’Equipe a tapé sur le milieu de terrain de l’Equipe de France. « Paul Pogba a peiné sur la pelouse des Young Boys Berne, à l'image de son équipe battue in extremis (1-2). Contrairement à ses (bonnes) habitudes, Pogba a très peu pesé sur le jeu offensif des Devils et il s'est montré très maladroit, perdant 17 ballons » détaille le quotidien national.

Manchester United s'incline, les Français critiqués

Le journal n’est pas plus élogieux à l’égard d’un autre Français de Manchester United, à savoir Raphaël Varane. Remplaçant au coup d’envoi, l’ex-défenseur du Real Madrid est rentré à la mi-temps. Et ses 45 minutes disputés contre Berne n’ont pas été rassurantes, bien au contraire. « Varane ne s'est guère mis plus en valeur que Pogba. Entré à la mi-temps, l'ancien Merengue a été trop court sur l'action de l'égalisation de Berne, qui a vu Moumi Ngamaleu jaillir devant lui pour reprendre un centre de Meschack Elia (1-1, 66e). Auparavant, Varane avait pris un carton jaune plus qu'évitable (65e), parce qu'il avait mis trop de temps à donner le ballon à David De Gea... Bref, une soirée à oublier pour les deux Français » peut-on lire dans les colonnes de L’Equipe. Par ailleurs, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez (Bayern Munich) ont reçu les félicitations du journal, au même titre qu’Adrien Rabiot (Juventus Turin) et Jules Koundé (FC Séville).