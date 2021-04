Esp : Pérez efface les primes, ça va chauffer à Madrid

Dans : Liga.

Pour compenser les énormes pertes liées à la crise sanitaire, le Real Madrid a pris une décision qui ne plaira pas à son effectif. Cette saison, comme l’année dernière, le club ne versera aucune prime pour les résultats obtenus en fin d'exercice.

Déjà tendue, la situation ne devrait pas s’améliorer au Real Madrid. En tout cas pas dans les prochains jours. Et pour cause, le journal Marca nous apprend que Florentino Pérez a pris une mesure importante. Afin de limiter les énormes pertes causées par la crise sanitaire, avec notamment l’absence de public dans les stades, le président de la Maison Blanche ne versera aucune prime de résultat à ses joueurs en fin de saison. Et ce pour la deuxième année consécutive.

La nouvelle risque de ne pas plaire à l’effectif qui a déjà du mal à accepter la nouvelle baisse de salaire proposée par la direction. Pour rappel, les deux parties négocient une diminution des revenus par solidarité depuis de longues semaines. Mais pour le moment, aucun accord n’a été trouvé sachant que le Real Madrid aimerait réduire les salaires de 10 %. Autant dire que les Merengue, toujours en course pour le titre en Liga et demi-finalistes de la Ligue des Champions, l’auront mauvaise s’ils venaient à réaliser le doublé en fin de saison.

Et pourtant, Pérez veut Mbappé…

On peut en partie comprendre leur position dans la mesure où de nombreuses sources révèlent les plans du club sur le marché des transferts. Tout le monde sait que Florentino Pérez et son entraîneur Zinédine Zidane font le maximum pour attirer l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, qui pourraient débarquer dans le cadre du plus gros transfert de l’histoire du club, et en tant que joueur le mieux payé de l’effectif. Nul doute que ce dossier fait partie des raisons pour lesquelles le capitaine Sergio Ramos refuse de céder malgré le risque de partir en fin de contrat cet été.