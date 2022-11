Esp : Pérez a craqué, Zidane au cœur de son délire

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Sur le toit du monde sportivement, le Real Madrid et son président Florentino Pérez ont envisagé un projet colossal pour diversifier ses recettes.

Vexé par la notoriété grandissante de « clubs États » tels que le PSG ou encore Manchester City, Florentino Pérez regorge d’inventivité pour continuer à faire du Real Madrid le plus grand club du monde. Tandis que le club merengue est sur le toit de l’Europe sportivement avec une nouvelle victoire en Ligue des Champions en mai dernier, Florentino Pérez a imaginé un projet XXL pour continuer à développer la notoriété du Real Madrid et pour continuer à diversifier les recettes du club madrilène. Dans le livre « Messi vs Ronaldo : une rivalité, deux génies et l’ère qui a reconstruit le jeu mondial », on apprend que le président du Real Madrid a envisagé un projet totalement dingue : la construction d’un parc d’attraction dédié au club espagnol et qui se serait appelé « Real Madrid Land ».

Pérez a imaginé le « Real Madrid Land »

L’objectif de Florentino Pérez était de travailler avec Disney dans le but de monter de toutes pièces un parc d’attraction en l’honneur du Real Madrid et dans lequel le club merengue aurait disposé de terrains d’entraînements. Le projet était totalement dingue et incluait certaines figures historiques du Real Madrid dont Zinedine Zidane puisque l’attraction phare du parc d’attraction aurait été des montagnes russes dont les trajectoires suivaient la courbe du but célèbre inscrit par le champion du monde 1998 avec le Real Madrid contre le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Afin de concrétiser son projet, Florentino Pérez avait rencontré Michael Eisner, PDG de Disney. Finalement, malgré une farouche envie de faire aboutir ce projet colossal, ce dernier a été abandonné afin de prioriser d’autres projets dont la rénovation du stade Santiago Bernabeu. Nul doute en tout cas que cette idée folle de la part de Florentino Pérez va en surprendre plus d’un.