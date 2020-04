Esp : Par ici la sortie, les fans du Barça raccompagnent Griezmann

Dans : Liga.

En discussions avec le FC Barcelone pour son attaquant Lautaro Martinez, l’Inter Milan aimerait récupérer le Français Antoine Griezmann dans la transaction. Un échange totalement validé par les supporters catalans.

Neymar n’est pas la seule cible offensive du FC Barcelone. Pour le prochain mercato estival, le champion d’Espagne travaille aussi sur la succession de son buteur Luis Suarez. Ainsi, la direction sportive a fait de Lautaro Martinez (22 ans) sa priorité. D’autant que l’Argentin se verrait bien évoluer avec son compatriote Lionel Messi. Encore faudrait-il parvenir à un accord avec l’Inter Milan, qui réclame les 111 millions d’euros de sa clause libératoire. C’est évidemment trop pour le Barça, d’où sa volonté d’inclure un ou plusieurs joueurs dans la transaction. Nelson Semedo, Junior Firpo, Ivan Rakitic ou encore Ousmane Dembélé ont été cités.

Mais de son côté, l’Inter Milan a un faible pour Antoine Griezmann (29 ans). A priori, le Barça n’avait pas prévu de revendre le Français un an après son arrivée pour 120 millions d’euros. Et l’ancien joueur de l’Atlético Madrid n’envisage sûrement pas un départ cet été. Il n’empêche que les supporters blaugrana approuvent cet échange. En effet, le média local Sport a interrogé les fans. Et sur 23 788 votants, 17 128, soit 72 %, sont favorables à l’idée d’expédier Griezmann à l’Inter pour récupérer Lautaro Martinez ! A croire que l’avant-centre milanais a séduit le public du Camp Nou, contrairement au champion du monde…