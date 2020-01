Esp : Numéro, cheveux… Ben Arfa ridicule pour sa présentation !

Dans : Liga.

Libre depuis l’été dernier, Hatem Ben Arfa va tenter de relancer sa carrière au Real Valladolid. Mais pour y parvenir, le Français devra se montrer plus convaincant que lors de sa présentation à la presse.

Alors qu’il rêve d’accueillir Kylian Mbappé, ou de récupérer Neymar l’été prochain, le monde du football espagnol va d’abord apprendre à connaître un autre phénomène. On parle bien sûr de l’unique Hatem Ben Arfa, qui vient de s’engager avec le Real Valladolid jusqu’à la fin de la saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le milieu offensif n’est pas passé inaperçu lors de sa présentation à la presse locale. On le sait, la communication n’est pas forcément son point fort.

Du coup, lorsque les journalistes lui ont demandé pourquoi il avait choisi le numéro 3, habituellement réservé aux défenseurs, l’ancien joueur du Stade Rennais a donné une étonnante explication. « C'est un numéro que... Il y avait quelques choix, j'ai pris le 3. Je trouve que sur le maillot, ça fait joli », a répondu Ben Arfa, en dessinant le chiffre 3 avec son doigt. Autant dire que nos confrères ne s’attendaient pas à cette réponse de la part d’un joueur de 32 ans… S’ils s’attendaient à une signification particulière, c’est raté.

Ben Arfa refuse de se décoiffer

Mais ce n’est pas tout. Ben Arfa s’est encore un peu plus ridiculisé pendant les traditionnelles jongles du nouveau venu. Ses gestes étaient loin d’être fluides mais les Espagnols en ont vu d’autres. En revanche, ces derniers ont sans doute été surpris par le gaucher lorsqu’il a refusé de jongler de la tête. « Non pas la cabeza, les cheveux tout ça... », a lâché celui qui n’a plus joué depuis la saison dernière. Et qui pourrait vite devenir la cible des médias ibériques…