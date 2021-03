Esp : Non au Barça, Arteta a assez de problèmes à Arsenal

Dans : Liga.

A l’approche des élections présidentielles du FC Barcelone dimanche, l’ancien Barcelonais Mikel Arteta voit son nom cité dans le programme du candidat Joan Laporta. Pourtant, le manager des Gunners d’Arsenal n’a pas prévu un retour en Catalogne dans l’immédiat.

Déterminé à participer à la nouvelle ère du FC Barcelone, Ronald Koeman se sait placé sur un siège éjectable. L’entraîneur néerlandais obtient des résultats mitigés avec les moyens limités du bord cette saison. Mais les candidats à la présidence du club catalan n’ont pas forcément prévu de le conserver au-delà de l’exercice en cours. C’est notamment le cas de Joan Laporta qui, selon certaines rumeurs, aurait prévu de nommer Mikel Arteta s’il était élu. Plutôt étrange, sachant que le manager lié à Arsenal jusqu'en 2023 n’est visiblement pas au courant d’un éventuel retour au Catalogne.

« Il y a toujours des spéculations lors d'élections à Barcelone, a réagi l’ancien pensionnaire de la Masia en conférence de presse. C'est un grand club. De toute évidence, j'ai été élevé là-bas en tant que joueur et je serai toujours lié à ce club. Mais, je suis pleinement concentré sur le travail que j'ai à faire ici, et nous avons beaucoup à faire. Entraîner le Barça un jour ? Aujourd'hui et demain, je suis le manager d’Arsenal et j'aime vraiment ça. Je veux faire beaucoup mieux que ce que nous avons fait. » En cas de départ, l’Espagnol partirait en effet sur un échec, lui qui ne devrait pas qualifier le club londonien pour la prochaine Ligue des Champions.