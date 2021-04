Esp : Nkunku à Barcelone, la surprise de l’été ?

Dans : Liga.

Tout fraichement élu président du FC Barcelone, Joan Laporta est sur tous les fronts dans l’optique du mercato estival.

En proie à de grosses difficultés financières, le Barça ne sera pas en mesure de réaliser des folies cet été. C’est précisément pour cela que Joan Laporta vise des joueurs libres. Comme indiqué par ailleurs, Memphis Depay (OL) et Georginio Wijnaldum (Liverpool) sont ciblés, au même titre qu’Eric Garcia (Manchester City). Ce mardi, la presse allemande dévoile qu’un joueur de Bundesliga est également dans le viseur du FC Barcelone. Et il s’agit d’une vieille connaissance de la Ligue 1 puisque c’est Christopher Nkunku qui plaît aux décideurs blaugrana. L’ancien milieu de terrain du PSG aurait même fait l’objet de discussions entre son agent Pini Zahavi et la direction barcelonaise au cours des derniers jours.

Pini Zahavi gère ses intérêts

Le média Fussball Transfers croit savoir que le FC Barcelone est très intéressé par le profil de Christopher Nkunku, un milieu de terrain polyvalent capable de casser des lignes par ses courses ainsi que de se montrer décisif. Mais vraisemblablement, la cote de Christopher Nkunku n’est pas simplement élevée en Liga puisque du côté de la Premier League, on surveille également avec la plus grande attention la progression de l’ancien milieu du PSG.

Sa valeur marchande a explosé

Et pour cause, Manchester United a aussi un œil sur Christopher Nkunku et pourrait envisager de passer à l’offensive en cas de départ de Donny Van de Beek ou encore de Paul Pogba. Quoi qu’il en soit, il faudra casser sa tirelire pour s’octroyer les services du natif de Lagny-sur-Marne, sous contrat avec le Red Bull Leipzig jusqu’en juin 2024 et qui a été recruté pour 13 ME en provenance du PSG en juillet 2019. Cette saison, il confirme son évolution incroyable avec un total très correct de sept buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues et un temps de jeu toujours très conséquent.