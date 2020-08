Esp : Messi refuse de s'entraîner, Barcelone attaque

Dans : Liga.

Attendu ce lundi à la reprise de l'entraînement, Lionel Messi ne s'est pas présenté. Le FC Barcelone peut désormais sanctionner la star argentine.

Déjà absent dimanche pour passer le test PCR imposé aux joueurs avant la reprise du travail, Lionel Messi n’a pas retrouvé ses coéquipiers ce lundi à 17h30 au moment où Ronald Koeman assurait la première séance d’entraînement du FC Barcelone depuis le 8-2 pris face au Bayern Munich. Et même si Josep Maria Bartomeu doit rencontrer cette semaine le père de la Pulga, le Barça ne laissera pas passer cet absentéisme revendiqué de Lionel Messi, pourtant convoqué par son club. Alors, même si le problème de la clause libératoire à 700ME n’est pas levé, les dirigeants de Barcelone ont d’ores et déjà prévenu officiellement le joueur que chaque journée d’absence sera retenue sur son salaire, soit tout de même 240.000 euros quotidiennement.

Même s'il est contesté de plus en plus violemment par les supporters barcelonais, Josep Maria Bartomeu est décidé à ne pas faire le moindre cadeau à celui qui a contribué à écrire la légende du club catalan. Et si le président du Barça a accepté de rencontrer le clan Messi, ce n'est pas pour négocier un départ, mais uniquement pour évoquer une prolongation de contrat du sextuple Ballon d'Or, point à la ligne. En moins d'une semaine, le divorce semble être consommé entre Lionel Messi et le FC Barcelone, car selon le Mundo Deportivo même si les responsables du Barça haussent le ton, ils seraient de plus en plus convaincus que la star argentine finira par partir, coûte que coûte. Les histoires d'amour finissent mal en général, c'est clairement le cas dans ce dossier et on retiendra probablement que la carrière barcelonaise de Messi se sera salement terminée.