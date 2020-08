Esp : Messi refuse de reprendre l'entraînement à Barcelone !

Dans : Liga.

Le FC Barcelone a confirmé que Lionel Messi ne sera pas présent pour la reprise de l'entraînement dans une semaine. Le divorce a commencé.

Depuis 24 heures, et l’annonce que Lionel Messi exigeait de quitter le FC Barcelone lors de ce mercato, c’est un véritable ouragan qui s’est abattu sur la capitale de la Catalogne. Et le hasard du calendrier faisait que ce mercredi, le Barça présentait Francisco Trincao, lequel a officiellement rejoint l’effectif de Ronald Koeman après avoir signé en janvier dernier en provenance de Braga. Présent face à la presse, Ramon Planes, le directeur sportif du FC Barcelone n’a pas échappé aux questions sur l’affaire Messi. Et le dirigeant du club catalan a reconnu que la star argentine ne serait pas au rendez-vous de la reprise de l’entraînement, la semaine prochaine, mais que le Barça souhaitait toujours conserver Messi dans son effectif.

« Lionel Messi nous a communiqué qu'il n'allait pas se présenter aux entraînements. Mais tous les échanges resteront entre les deux parties et nous ne communiquerons pas sur ce qu'il se dit, par respect, car nous mettons tous nos efforts dans ce dialogue. Il faut avoir un respect énorme pour ce qu'est Messi et pour son histoire. On ne pense à aucune clause dans son contrat et nous n’imaginons pas son départ. Le mariage de Messi avec le Barça a apporté beaucoup au club et au joueur, beaucoup de joie Nous voyons Messi comme un joueur du Barça. Aujourd'hui Trincao a signé, et on espère qu'il triomphera aux côtés de Messi. Le Barça s'est reconstruit plusieurs fois durant son histoire, et il est toujours revenu plus puissant. Notre idée c'est de le faire encore une fois, autour du meilleur joueur du monde », a confié le directeur sportif du FC Barcelone. Autrement dit, le départ de Lionel Messi pourrait bien ne pas se faire à l'amiable, le sextuple Ballon d'Or étant lui déterminé à partir comme il l'a indiqué à ses dirigeants.