Esp : Messi « déteste Barcelone et l’Espagne », Hermel balance !

Dans : Liga.

Le départ de Luis Suarez du FC Barcelone a permis à Lionel Messi d'en remettre une couche sur le FC Barcelone. Frédéric Hermel balance dur sur ce sujet.

Quelques semaines après son vrai faux départ du FC Barcelone, Lionel Messi a remis de l’huile sur le feu en lançant un message très violent à l’égard du Barça suite au départ de Luis Suarez. Pour Fred Hermel, il est clair qu’entre la star argentine et le club catalan la guerre est désormais déclarée, et que plus rien ne sera jamais comme avant. Au point même que Lionel Messi veut désormais que Josep Maria Bartomeu et le FC Barcelone lui règle jusqu’au dernier centime, y compris les salaires diminués en raison de l’épidémie de coronavirus.

« Le même informateur qui il y a quelques semaines me disait que Lionel Messi voulait rejoindre l’Inter Miami, notamment pour des raisons fiscales, me dit que Messi ne décolérait pas, que Messi détestait le Barça et l’Espagne, ne supportait plus d’être en Espagne. Il considère qu’il a été pourchassé par le fisc de ce pays et il ne se sent plus bien en Espagne (…) Depuis que le Barça a refusé de laisser partir en s’appuyant son contrat, Lionel Messi a exigé le paiement des retards sur son salaire, il a également refusé la baisse du salaire lié au covid, en expliquant que cela n’était pas sur son contrat. On en est là. La guerre continue, c’est invivable. Le communiqué sur Luis Suarez, c’est un peu indécent pour Lionel Messi, je pensais qu’il allait calmer le jeu. La situation est catastrophique », explique le journaliste de RMC.