Esp : Messi au Real Madrid, Kroos fixe une drôle de condition

Lionel Messi veut quitter le Barça pour trouver un nouveau challenge. Toni Kroos pense qu’il est impossible de le voir débarquer au Real Madrid.

Les envies de départ de Lionel Messi du FC Barcelone ont semé le chaos sur la planète football. Il est clair que l’Argentin ne croit plus au projet sportif de son club de toujours. Manchester City est le club le plus apte à l’accueillir. La légende pourrait y retrouver son ancien entraîneur Pep Guardiola et son grand ami Kun Agüero. Cependant, tout gros club reste susceptible de tenter le coup. Presque tous, sauf un, le Real Madrid. Quitter le club où il évolue depuis vingt ans et où il est devenu le meilleur joueur du monde pour rejoindre le grand rival est un scénario quasi impossible. Toni Kroos, milieu de terrain du club madrilène, s’est exprimé sur cette possibilité.

Dans son podcast « Einfach mal luppen » qu’il entretient avec son frère Felix, l’international allemand a expliqué qu’il ne croit pas du tout à une arrivée de la Pulga en terre adverse. Ses propos sont relayés par le quotidien As. « Messi au Real Madrid ? Il faudrait qu’il ait des couilles. Je ne pense pas qu’il soit capable de faire ça. » Toni Kroos ajoute en revanche qu’il ne serait pas mécontent de voir le numéro 10 blaugrana quitter le Barça, lui qui a causé tant de soucis au Real pendant de nombreuses années. « Messi est l’un des meilleurs de tous les temps. Si un joueur de son calibre cesse de jouer pour votre plus grand rival, il est clair que nous (le Real Madrid) ne le regretterions pas ». Les supporters madrilènes ne seront pas non plus déçus de voir Lionel Messi quitter l'Espagne.