Esp : Memphis Depay sacrifié, Barcelone a une offre !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Auteur de 10 buts et de 2 passes décisives cette saison, Memphis Depay fait cependant preuve d’une irrégularité handicapante au FC Barcelone.

Memphis Depay fait le yoyo depuis son arrivée à Barcelone en provenance de l’Olympique Lyonnais l’été dernier et cela ne lui permet pas de s’imposer comme un titulaire indiscutable aux yeux de Xavi. Avec les signatures de Ferran Torres et de Pierre-Emerick Aubameyang au mois de janvier, la situation s’est un peu plus compliquée pour Memphis Depay, dont l’avenir pourrait bien s’écrire loin de la Catalogne la saison prochaine. A six mois de la Coupe du monde, l’international néerlandais devra faire le bon choix, car il est crucial pour lui d’avoir un temps de jeu conséquent avant de défendre les couleurs des Pays-Bas au Qatar. C’est ainsi que selon le journaliste Gerard Romero, un transfert de Memphis Depay lors du prochain mercato estival est plus que jamais à l’ordre du jour.

Tottenham à fond sur Memphis Depay

Il y a quelques semaines, un intérêt de l’Olympique Lyonnais, son ancien club, avait été évoqué. Mais à en croire le journaliste espagnol, dont les informations sont relayées par AS, c’est en Premier League que Memphis Depay pourrait continuer sa carrière à la surprise générale. Et pour cause, Tottenham aurait manifesté son intérêt pour récupérer le buteur du FC Barcelone. A la recherche d’un joueur offensif de ce profil, Antonio Conte verrait d’un bon œil la signature de Memphis Depay afin d’associer l’ancien capitaine de l’OL à un certain Harry Kane sur le front de son attaque. Une première offre des Spurs, dont le montant n'a pas filtré, aurait même été transmise au président catalan Joan Laporta. Tandis que Barcelone ne s’opposera pas au transfert de Depay, arrivé libre l’été dernier, il faudra maintenant voir si le leader des Pays-Bas sera emballé par la perspective de revenir en Premier League, où il a connu de sales moments lorsqu’il portait les couleurs de Manchester United avant de quitter les Red Devils pour Lyon, où il s’était imposé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat de France…