Esp ‍: Mbappé fait encore gagner le Real

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

2e journée de Liga

Oviedo - Real Madrid : 0-3

Buts : Kylian Mbappé (37e, 83e) et Vinicius (93e) pour le Real Madrid

Une semaine après sa victoire 1-0 contre Osasuna grâce à un but de Kylian Mbappé, le Real Madrid a enchaîné ce dimanche face au promu Oviedo. Et il y a un peu de mieux dans le jeu pour le club merengue, vainqueur 3-0 et qui engrange un second succès qui lui permet de suivre le rythme du Barça avec six points. Une fois encore, Mbappé s'est chargé de tout en inscrivant cette fois un doublé pour faire gagner la Casa Blanca. Passeur décisif pour le Français, Vinicius a aussi marqué en toute fin de partie.