Esp : Madrid veut Mbappé, Barcelone rêve de Lacazette

Dans : Liga.

Même si le FC Barcelone a eu du mal à inscrire Memphis Depay et Eric Garcia, les dirigeants catalans regardent du côté d'Arsenal pour se renforcer offensivement si un départ offensif se finalisait avant la fin du mercato.

A l’heure où les supporters du Real Madrid rêvent de voir Kylian Mbappé rejoindre la Maison blanche dans les deux prochaines semaines, leurs rivaux du FC Barcelone savent que la fin du mercato ne sera pas une fête. Même si le Barça a bien débuté sa saison de Liga, grâce notamment à un excellent Memphis Depay, le départ de Lionel Messi a toujours du mal à passer. Car cela témoigne surtout des soucis financiers du club catalans, lesquels ont incité Gerard Piqué et ses coéquipiers de faire des efforts sur les salaires afin de permettre de faire valider les contrats de Depay et Garcia. Désormais, pour s’offrir un ou deux joueurs supplémentaires d’ici le 31 août prochain, Joan Laporta va devoir vendre. Et le quotidien sportif barcelonais Sport annonce que c’est Martin Braithwaite qui est le plus susceptible de quitter le Barça.

Barcelona have offered Coutinho for Aubameyang to Arsenal. The second option is Lacazette. A swap deal, no money involved. [ diariosport ] pic.twitter.com/1JEYCZjiyI — Arsenal News Channel (@Arsenalnewschan) August 16, 2021

Pour remplacer l’attaquant, Ronald Koeman envisage de se tourner vers Arsenal, le média catalan affirmant ce lundi que le FC Barcelone pense à Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang, les deux fers de lance d’une formation anglaise déjà dans le dur en Premier League. Les deux attaquants des Gunners seraient favorables à un transfert vers le Camp Nou, mais leur avenir barcelonais est totalement lié à celui de Martin Braithwaite. Si ce dernier reste à Barcelone, alors Lacazette et Aubameyang resteront à Londres, même si la possibilité d'inclure Philippe Coutinho dans un échange est également évoqué. Absents lors de la défaite d'Arsenal à Brentford, les deux joueurs, officiellement malades, doivent donc patienter passivement la suite des événements.