Esp : Luis Suarez interdit à Messi de quitter le Barça

Dans : Liga.

En fin de contrat avec le FC Barcelone au mois de juin, Lionel Messi aimerait prolonger en Catalogne.

Ciblé par le Paris Saint-Germain, l’international argentin a exprimé la volonté de signer un nouveau contrat en faveur du FC Barcelone selon la télévision catalane. Du haut de ses 33 ans, Lionel Messi aimerait défendre les couleurs du Barça durant encore deux à trois saisons avant de faire ses valises pour les Etats-Unis afin d’y terminer tranquillement sa riche carrière. Dans une interview accordée à TV3, un proche ami de Lionel Messi a conseillé La Pulga au mercato. Ancien compère de Messi au Barça et désormais buteur de l’Atlético de Madrid, Luis Suarez a recommandé à son ex-coéquipier de rester à Barcelone aussi longtemps qu’il pouvait. L’Uruguayen aimerait que Messi y termine sa carrière.

« Si Messi me demande mon avis, en tant qu'ami je lui dirais que je ne l'imagine pas autre part qu'au Barça, ça ne lui conviendrait pas mais la décision lui revient. La meilleure chose pour lui serait de faire ses trois, quatre, cinq ou six dernières années dans le club où il a été le plus heureux. Le Barça est le club qui lui a tout apporté, et auquel il a tout donné » explique Luis Suarez, intimement persuadé que la meilleure solution pour toutes les parties est de boucler au plus vite la prolongation du contrat de Lionel Messi. Pour le Barça, tout dépend en revanche des conditions financières. Selon les indiscrétions glissées par TV3 il y a quelques jours, Messi serait prêt à diviser son salaire en deux, à condition de revenir à Barcelone dans un rôle au sein de l’organigramme après sa carrière. Une perspective qui pourrait emballer Joan Laporta, dont les deux objectifs à court terme sont de garder Messi et de réduire la masse salariale totale de l’effectif.