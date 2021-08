Esp : Lionel Messi rentre à Barcelone, annonce imminente !

Dans : Liga.

Lionel Messi, qui était parti prendre des vacances à Ibiza, où il a retrouvé Neymar, a fait son grand retour à Barcelone ce mercredi soir où il est arrivé dans un avion privé. La star argentine devrait signer son nouveau contrat dans les 24 heures puis tenir une conférence de presse avec le patron du Barça.

On ne sait pas si c’est directement lié à l’annonce par la Liga dans la venue dans son capital d’un fonds d’investissement qui va permettre à Javier Tebas de lâcher des millions d’euros aux clubs espagnols, mais ce mercredi soir Lionel Messi a pris un vol privé entre Ibiza, où il séjournait, et Barcelone. Et pour les médias catalans, si la Pulga revient aussi rapidement, c’est que les longues négociations avec Juan Laporta se sont enfin terminées, et de manière positive. Et surtout que le patron du Barça n'a plus de crainte concernant les finances de son club. Libre depuis le 1er juillet dernier, et un an après avoir officiellement demandé à quitter le FC Barcelone, sans y parvenir, Lionel Messi va finalement signer un nouveau contrat de cinq ans avec son club de toujours. Même si à un moment du mercato, le sextuple Ballon d’Or a été évoqué au Paris Saint-Germain, à Manchester City ou bien encore à l’Inter Miami, c’est encore une fois sous le maillot barcelonais qu’il évoluera lors des prochaines saisons.

Messi contre Ronaldo dès dimanche prochain ?

Malgré des dettes colossales, et sans avoir vendu une seule de ses stars, le FC Barcelone a bouclé un accord financier XXL avec Lionel Messi, et si ce dernier a baissé son salaire en échange d’un contrat longue durée, l'accord était prévisible. A priori, Lionel Messi pourrait même participer, au moins quelques minutes, au trophée Joan Gamper qui opposera ce dimanche 8 août le FC Barcelone à la Juventus d’un certain Cristiano Ronaldo. Lionel Messi contre CR7, voilà une affiche qui sent bon le Ballon d’Or.