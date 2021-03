Esp : Lionel Messi martyrisé, le Barça scandalisé

Dans : Liga.

Vainqueur d’Osasuna samedi soir (0-2), le FC Barcelone a parfaitement préparé son choc de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain.

Titulaire en attaque, Lionel Messi n’a pas marqué. En revanche, l’Argentin s’est montré très disponible et a de nouveau pris pas mal de coups. Cela a d’ailleurs tendance à fortement agacer le staff de Ronald Koeman. En effet, dans une interview accordée au site néerlandais AD, l’adjoint de l’entraîneur barcelonais, Alfred Schreuder, a dénoncé la manière dont Lionel Messi est traité par les défenseurs du championnat espagnol depuis quelques semaines. Aux yeux de l’adjoint de Ronald Koeman, il est clair que le Ballon d’Or est martyrisé de manière abusive.

« Getafe, Atlético Madrid, Bilbao, ces équipes sont prêtes à tout. Messi a déjà été frappé cinq ou six fois en matches. Sans public, vous entendez vraiment ce que les adversaires se disent. Lorsque Leo prend le ballon, vous entendez : « Faites une faute ! Dégommez-le ! » Mais cela ne fonctionne pas. Aux Pays-Bas, ce serait toujours rouge. Ici en Espagne ? Jaune. Et puis on joue. D’une manière qui est également agréable, avec la volonté tout faire pour gagner » a-t-il expliqué avant de s’attarder sur le jeu de Lionel Messi. « Cette semaine a été typique : nous avons fait un exercice d’entraînement et Gerard Piqué ne l’avait jamais fait avec nous. Piqué était blessé depuis longtemps, alors je voulais lui expliquer quel était l’objectif de cet exercice. Messi nous rejoint et m’a dit : ‘Alfred, pas besoin, je l’ai briefé’. C’est Messi : il voit tout. Il comprend tout, garde un œil sur tout ce qui concerne l’équipe et pense déjà à l’avenir, comme nous ». Un leadership dont Barcelone aura bien besoin face au PSG en Ligue des Champions…